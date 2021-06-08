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İstinat duvarı yapımında toprak kaydı: 2 yaralı - Son Dakika

İstinat duvarı yapımında toprak kaydı: 2 yaralı

08.06.2021 17:21
İstinat duvarı yapımında toprak kaydı: 2 yaralı, System.String[]

Antalya'da istinat duvarı yapımı sırasında, toprak kayması yaşandı.

Antalya'da istinat duvarı yapımı sırasında, toprak kayması yaşandı. Olayda, bir kepçe operatörü ile inşaatın başında bulunan bir genç yaralandı. Yaralanan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Şatırlı Mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinası ile duvar düzenlemesi yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. Çukura düşen kepçe operatörü Ferdi A. (24) ile inşaat başında bulunan Hüseyin Ç. (17) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar ise durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralılardan Hüseyin Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi - ANTALYA

İstinat duvarı yapımında toprak kaydı: 2 yaralı

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstinat duvarı yapımında toprak kaydı: 2 yaralı - Son Dakika


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