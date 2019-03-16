Son Dakika Haberleri: İstinat Duvarı Yıkıldı, 3 Kadın Kıl Payı Kurtuldu

İstinat Duvarı Yıkıldı, 3 Kadın Kıl Payı Kurtuldu

37 dakika önce

Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün caddeye bakan tarafındaki istinat duvarı yıkıldı.

İstinat Duvarı Yıkıldı, 3 Kadın Kıl Payı Kurtuldu, System.String[]
Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün caddeye bakan tarafındaki istinat duvarı yıkıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay sırasında kaldırımda yürüyen 3 kadın molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, öğleden sonra Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Yaradanakul Caddesi'ne bakan istinat duvarı, bilinmeyen nedenle yıkıldı. Yıkılma sırasında kaldırımda yürüyen 3 kadın koşarak molozların altında kalmaktan kurtuldu ancak biri hafif şekilde yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD görevlisi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmada molozların altında kimsenin olmadığını tespit etti.

YIKILMA ANI KAMERADA

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen 3 kadının yıkılan duvarın altında kalmaktan yola doğru koşarak kurtuldukları görülüyor. Kadınlardan birinin moloz parçalarıyla hafif şekilde yaralandığının da kaydedildiği görüntülerde, çevredekilerin yıkılmayla birlikte caddeye koştukları yer alıyor. Güvenlik görevlileri, yolu trafiğe kapatıp önlem alırken, molozların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:37 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öfkeli Kadın, 1 Haftadır Eve Gelmeyen Eşinin Kıyafetlerini Otomobile Bağlayıp Üzerine Not Yazdı Bakan Kurum: 19 Nisan'a Kadar Borcunu Kapatana Yüzde 22 İndirim Yapacağız Galatasaraylılar, Ali Koç'u Yılın En Başarılı İş Adamı Seçti Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 17:14:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstinat Duvarı Yıkıldı, 3 Kadın Kıl Payı Kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]