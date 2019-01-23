Son Dakika Haberleri: İstinat Duvarı Yıkıldı, 4 Otomobil ve 2 Ev Hasar Gördü

İstinat Duvarı Yıkıldı, 4 Otomobil ve 2 Ev Hasar Gördü

45 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sitenin istinat duvarı yıkıldı, park halindeki 4 otomobil ile 2 evde hasar meydana geldi.

İstinat Duvarı Yıkıldı, 4 Otomobil ve 2 Ev Hasar Gördü, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sitenin istinat duvarı yıkıldı, park halindeki 4 otomobil ile 2 evde hasar meydana geldi.

Değirmendere Mahallesi'ndeki sitenin istinat duvarının yaklaşık 50 metrelik bölümü, bu sabah gürültüyle çöktü. Site içine doğru yıkılan duvar, 4 araçta hasara yol açtı. Ayrıca sitenin iki bloğunun alt katındaki 2 evin camları da kırıldı. Dairelerin boş olması, o anda çevrede kimsenin bulunmaması olası facianın yaşanmasını engelledi. Mahalle Muhtarı İsmail Atal, hasar gören otomobillerden birinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Meteorolojinin yoğun yağış uyarısı yapması üzerine, duvarın devamının da yıkılmaması için iş makineleriyle önlem almak amacıyla çalışma yapıldı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:20 Kaynak: DHA

Değirmendere, Kuşadası, Aydın, Güncel
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