Manisa 'da, dün gece etkili olan sağanak yağmur nedeniyle 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ile Yunusemre Belediyesi arasındaki istinat duvarının yıkılma anı, belediyenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, duvar arkasında biriken sel sularının bir anda belediyeye girmesiyle, eşyaların sürüklendiği görüldü. İki güvenlik çalışanının da sel sularından son anda kaçması görüntülerde yer aldı.

Kaynak: DHA

Yunusemre, Komando, Manisa, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstinat duvarı yıkıldı, belediyeyi su bastı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.