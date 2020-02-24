İstinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler tahliye edildi - Son Dakika
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İstinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler tahliye edildi

6 saat önce

İstinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler tahliye edildiMERSİN'in Anamur ilçesinde istinat duvarı yurt binasının üzerine devrildi.

İstinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler tahliye edildi

MERSİN'in Anamur ilçesinde istinat duvarı yurt binasının üzerine devrildi. Olay sonrası yurtta bulunan 40 öğrenci tahliye edilerek, başka yurtlara yerleştirildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kalınören mahallesindeki Anamur Anadolu Lisesi'nin kız-erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. 107 öğrenci kapasiteli yurdun 50 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının yaklaşık 10 metrelik bölümü, gece yurt binasının üzerine devrildi. Olayın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, yurda gelen Kaymakam İsmail Gültekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan da incelemede bulundu. Hafta sonu olması nedeniyle 107 öğrenciden sadece 40'ının yurtta kaldığı öğrenildi. 40 öğrenci, güvenlik amacıyla tahliye edilerek, ilçedeki diğer yurtlara yerleştirildi. Güvenlik amacıyla boşaltılan yurt binasının, tadilat sonrası yeniden hizmete açılacağı belirtildi.

İstinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler tahliye edildi

Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
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