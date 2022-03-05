İstinat duvarına çarpan otomobil 4 gence mezar oldu - Son Dakika

İstinat duvarına çarpan otomobil 4 gence mezar oldu

Hurdaya dönen otomobilde 4 genç yaşamını yitirdi

BURDUR - Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, istinat duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 4 genç yaşamını yitirdi.

Kaza, Afyon - Isparta karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yahya Kılıç idaresindeki 15 LC 778 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, istinat duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu araçta 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldıktan sonra tespit edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin sürücü Yahya Kılıç (21), yolcu konumunda bulunan Recep Aslan (21), Edanur Ocaklı ve Kerime Ece Karataş'ın olduğu öğrenildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 4 gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle aracın adeta hurda yığınına döndüğü görüldü. Gençlerin acılı haberini duyan aile üyeleri ve arkadaşları Burdur Devlet Hastanesine adeta akın etti. Hastane önünde ailelerin ve arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamaması dikkatlerden kaçmadı.