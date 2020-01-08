İstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

İstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

26 dakika önce

Bartın'da kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bartın'da kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Işık (52) idaresindeki 67 AP 381 plakalı otomobil, Çiftlik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İrfan Coşkun, Mustafa Can ve Hüseyin Doğru yaralandı.

Tedavi gördüğü Ankara'daki özel bir hastaneden döndüğü öğrenilen ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Çiftlik, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:00 Kaynak: AA
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