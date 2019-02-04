Son Dakika Haberleri: İstinat Duvarına Çarpan Otomobildeki Baba-oğul Yaralandı - Zonguldak

İstinat Duvarına Çarpan Otomobildeki Baba-oğul Yaralandı - Zonguldak

1 saat önce

Zonguldak'ta otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak- Ankara kara yolunun 14. kilometresinde, Emrullah Y'nin kullandığı 06 U 9089 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile oğlu Tarık Y. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:01 Kaynak: AA

Ankara, Zonguldak, Güncel
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