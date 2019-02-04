İstinat Duvarına Çarpan Otomobildeki Baba-oğul Yaralandı - Zonguldak

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Ankara'ya 550 Bin Daha Bekçi Vereceğiz"

Zonguldak Emniyet Müdürü'nden Çakar Lamba Uyarısı: Mavisi de Beyazı da Renklisi de Yasak