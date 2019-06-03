İstinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
35 dakika önce
Zonguldak'ta istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:28 Kaynak: AA
'ta istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Zonguldak- Ankara
kara yolunun Eceler köyü mevkinde Gürsel Obay'ın (58) kullandığı 67 AH 309 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.
Obay, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
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