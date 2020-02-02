İstinat duvarından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

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İstinat duvarından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı
6 saat önce
Gölcük ilçesinde istinat duvarından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:36 Kaynak: AA
Gölcük ilçesinde istinat duvarından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi 273. Sokak'taki evinin önünde oynanan A.Y.Ç (6), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.
Komşularının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralanan çocuğu Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.
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