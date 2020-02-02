İstinat duvarından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstinat duvarından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

İstinat duvarından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı

6 saat önce

Gölcük ilçesinde istinat duvarından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

İstinat duvarından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı, System.String[]

Gölcük ilçesinde istinat duvarından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi 273. Sokak'taki evinin önünde oynanan A.Y.Ç (6), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.

Komşularının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralanan çocuğu Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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