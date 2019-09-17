Son Dakika Haberleri: İstinat duvarından düşen cipin sürücüsü yaralandı
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İstinat duvarından düşen cipin sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Sakarya'da bir sitenin bahçesinin istinat duvarından düşen cipin sürücüsü yaralandı.

İstinat duvarından düşen cipin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Sakarya'da bir sitenin bahçesinin istinat duvarından düşen cipin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen elektrik dağıtım şirketine ait 34 JE 7882 plakalı cip, yüksek bir alanda yer alan sitenin bahçesine geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçenin istinat duvarından düşen cip, duvarda asılı kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, ambulansla Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adapazarı, Sakarya, Camili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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