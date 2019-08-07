İstinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
1 saat önce
Manisa'nın Soma ilçesinde istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:03 Kaynak: AA
'nın Soma
ilçesinde istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre Met Ali Baydemir'in (19) kullandığı 45 VF 081 plakalı otomobil, Turgutalp
Mahallesi Menderes
Sokak üzerinde kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından Bergama
Caddesine düştü.
İhbar yerine olay yerine gelen Soma İtfaiye
AKS ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan ve hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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