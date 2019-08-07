Son Dakika Haberleri: İstinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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İstinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İstinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre Met Ali Baydemir'in (19) kullandığı 45 VF 081 plakalı otomobil, Turgutalp Mahallesi Menderes Sokak üzerinde kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından Bergama Caddesine düştü.
İhbar yerine olay yerine gelen Soma İtfaiye AKS ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan ve hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Turgutalp, Manisa, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:03 Kaynak: AA
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