İstinat duvarını delen incir ağaçları meyve verdi - Son Dakika

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İstinat duvarını delen incir ağaçları meyve verdi

ORDU - Ordu'da, istinat duvarını delerek büyüyen ve meyve veren incir ağaçları görenleri şaşırtıyor.

Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde bulunan istinat duvarındaki incir ağaçları görenleri şaşırtıyor. Taşları delerek kök salan incir ağaçları, zemine yapışık bir şekilde büyümeye devam ederken, meyveleri de olgunlaşmaya başladı. Burada büyüyen incir ağaçlarını görenler, 'incir ağaçlarının duvarla imtihanı' yorumunda bulunuyor.

İstinat duvarı üzerinde yetişen incir ağaçlarını görenlerin şaşırdığını belirten mahalle sakinlerinden Vehbi Patkavak, "Bu Allah'ın kudreti ile olur. Taşın üzerinden ağaç yetişmiş ve meyve vermiş. Allah'ın bir hikmetidir, ağaç taşı delmiş ve meyve vermiş, şunun güzelliğine bir bakın" dedi.