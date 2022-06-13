İstinat duvarının altında kalan otomobil adeta kağıda döndü - Son Dakika
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İstinat duvarının altında kalan otomobil adeta kağıda döndü

13.06.2022 09:22
İstinat duvarının altında kalan otomobil adeta kağıda döndü

Ankara'da Cuma günü sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat çöktü.

Ankara'da Cuma günü sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat çöktü. Çökme sonucu istinat duvarının altında kalan bir aracın kağıt gibi olduğu görüldü.

Ankara'da Cuma günü meydana gelen sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat duvarı çöktü. Çökme sonucunda duvarın altında kalan Honda markalı bir otomobil kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yığınları kaldırarak temizlik gerçekleştirdi. Yığınları kaldıran ekipler otomobilin kağıt gibi olduğunu gördü. Otomobilde herhangi bir vatandaşın olmaması büyük bir şans olarak görüldü. Olay yerine gelen ekipler otomobili çekiciyle kaldırdı.

(İHA)

İstinat duvarının altında kalan otomobil adeta kağıda döndü
İstinat duvarının altında kalan otomobil adeta kağıda döndü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstinat duvarının altında kalan otomobil adeta kağıda döndü - Son Dakika

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