Son Dakika Haberleri: İstinat duvarının çökme anı kamerada
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İstinat duvarının çökme anı kamerada

1 saat önce

MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde etkili olan sağanağı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişi, yol kenarındaki istinat duvarının çökme anını da kaydetti.

İstinat duvarının çökme anı kamerada, System.String[]
MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde etkili olan sağanağı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişi, yol kenarındaki istinat duvarının çökme anını da kaydetti.
Kuluncak'ta şiddetli yağmur etkili olurken, ilçe sakini, yağışı cep telefonu kamerasıyla görüntüleye başladı. Bu sırada yol kenarındaki istinat duvarının çökme anı da kameraya yansıdı. Duvar çökerken, çevrede kimsenin bulunmamasıyla olası facia önlendi. 


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:34 Kaynak: DHA
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