İstinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobilde hasar oluştu - Son Dakika

İstinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobilde hasar oluştu

14.12.2020 20:34

Muğla'nın merkez ve kıyı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, tarım arazileri su altında kaldı.

Muğla'nın merkez ve kıyı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, tarım arazileri su altında kaldı.

Menteşe ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen ve halen devam eden sağanakta tarım arazileri su altında kaldı.

İlçenin Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını da su bastı, bu mahallelerde yollar da su altında kaldı.

Sağanak nedeniyle bazı ev ve site bahçeleri de suya gömüldü.

Menteşe'deki Asar Dağı'nda bulunan ve hafta sonu aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören Türk Bayrağı ise Menteşe Belediyesi ekiplerince yenisiyle değiştirildi.

Merkez ilçe Menteşe'de son 24 saatte metrekareye 118 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Ula'ya 210 kilogram yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ula ilçesine ise son 24 saatte 210 kilogram yağış düştü. İlçede bazı yollarda hasar oluştu. Bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

Sağanak yağış nedeniyle Sosyal Bilimler Lisesinin bodrum katını su bastı.

Neredeyse tamamen suyla dolan bodrum katı, ekiplerin yoğun çalışmasıyla boşaltıldı.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle Ula'nın derelerinin Sosyal Bilimler Lisesine aktığını bildirdi.

Yıldız, yaklaşık 50 bin ton suyun bodrumları doldurduğunu ifade etti.

Ula'da bir ahırı su basması nedeniyle ise iki koyunun telef olduğu bildirildi.

Bodrum'da taşkın

Yalıkavak Mahallesi'nde rögarlar taştı, bölgedeki 20'ye yakın iş yerini su bastı. Vatandaşlar, belediye ve itfaiye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı. Kumbahçe sahiline yağışın etkisiyle yosun birikti.

Cumhuriyet Caddesi'nde denize bakan işletmelerin önlerine suların sürükleyerek biriktirdiği yosun ve çakıl iş yeri sahiplerince temizlendi.

İstinat duvarı çöktü

Bodrum ilçesinin Konacık Mahallesi Beylikkırlar Mevkisi'nde ise istinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobilde hasar oluştu.

Olay anında otomobilde bulunan hamile bir kadın, eşi tarafından kurtarıldı.

Hamile kadının eşi Tolga Şenergüç, AA muhabirine, aracın lastiğini şişirirken birden duvarın çöktüğünü söyledi.

Çökme esnasında eşinin otomobilde olduğunu belirten Şenergüç, "Eşimi otomobilden zor çıkardım. Hamile olduğu için zor anlar yaşadık. Üzücü bir durum başımıza geldi." dedi.

Marmaris'te denize çamur aktı

Son 24 saatte metrekare başına 79,5 kilogram yağışın düştüğü Marmaris ilçesinde derelerden gelen çamurlu su, bazı bölgelerde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

İlçede sağanak nedeniyle 3 ağaç devrildi. Marmaris Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı.

Ölüdeniz turkuaz rengiyle etkiliyor

Fethiye ilçesinde sağanak nedeniyle dünyaca ünlü Ölüdeniz, turkuaz renge dönüştü. Sahile vuran dalgalar ile denizin turkuaz rengi eşsiz bir manzara meydana getirdi.

Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri de suyla doldu.

Hafta sonundan itibaren kentteki birçok su baskınına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bazı noktalardaki su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri 99 su baskınına müdahale etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şiddetli yağış nedeniyle il genelinde yaşanan olumsuzluklara 92 personel, 72 araç ve makineyle müdahale edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Aşırı yağışın neden olduğu 9 heyelan nedeniyle tıkanan 8 mazgal, 12 kanalizasyon bacası ve 3 dere ağzı temizlenerek tıkanıklık giderildi. Ayrıca 42 konut bahçesi, 17 yol, 5 konut, okul ve yurt olmak üzere 99 su baskınına müdahale edildi."

İl genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.

İstinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobilde hasar oluştu
İstinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobilde hasar oluştu
İstinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobilde hasar oluştu
İstinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobilde hasar oluştu

Bodrum, Muğla, Tarım, Ula, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobilde hasar oluştu - Son Dakika


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