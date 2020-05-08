İstinat duvarının çöktüğü mahallede yaşayanlar "deprem zannettik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstinat duvarının çöktüğü mahallede yaşayanlar 'deprem zannettik' - Son Dakika

İstinat duvarının çöktüğü mahallede yaşayanlar "deprem zannettik"

6 saat önce

Esenler'de istinat duvarının çökmesiyle büyük korku yaşayan vatandaşlar, o anları anlattı.

İstinat duvarının çöktüğü mahallede yaşayanlar

Esenler'de istinat duvarının çökmesiyle büyük korku yaşayan vatandaşlar, o anları anlattı. Sahur vakti bomba gibi bir patlama sesi duyduklarını söyleyen vatandaşlar, "deprem zannettik" ifadelerini kullandı.


Esenler Kemer Mahallesi'nde sahur vakti bir inşaatın istinat duvarının çökmesiyle çevredeki vatandaşlar da büyük korku yaşadı. Çökmenin yaşandığı inşaatın çevresindeki binalarda oturan vatandaşlar tahliye edildi.


Olay sırasında büyük korku yaşadıklarını anlatan vatandaşlar, deprem olduğunu sandıklarını söyledi.


"Buranın tabanının temelleri sağlam olmadığı halde site yapmaya çalıştılar"


Sahur sırasında yaşadığı korkuyu anlatan mahalle sakini Emre Özcan, "Herkes sahurdayken bir anda bomba patlar gibi oldu. Arka tarafta gördüğünüz binanın dış temelleri yıkılmaya geldi. Zaten ondan sonra herkes dışarıya çıkmaya başladı. AFAD zaten buradaydı önlemler alınmaya başlandı. Binalarda da çatlaklar var. Burayı kentsel dönüşüm adı altında siteye çevirdiler. Buranın tabanının temelleri sağlam olmadığı halde 20 katlı site yapmaya çalıştılar. Bizim zeminimiz de orayı kaldırmadığı için çöktü. Herkes çok korktu annem kriz geçirdi ambulans geldi. Sesi duyup 5-6 mahalle öteden bize telefon açtılar" dedi.


"Alt temelede bir koruma yapılmadan vurdular temelimizi patlattılar"


Müteahhit ile yaşadıkları sorunlardan bahseden Kumru Özcan, "Apar topar yaptılar burayı. Şimdi hafriyat almaya bir sene geçti aradan. Hafriyat almadılar. Alt temeli de bir koruma yapılmadan vurdular temelimizi patlattılar. Biz durdurmaya çalıştık evinizin temeli patladığı için yıkılıyor evimiz dedik. Bize söylenen tek kelime şuydu, hiçbir şey yapamazsınız. Şuan evlerimizi boşalttık zaten" şeklinde konuştu.


"On apartman hasar görmüş, toplam 52 daire"


Yaşanan çökmeyi deprem zannettiklerini söyleyen İmad Bayar, "Sahur saatlerinde bir gürültüyle hepimiz dışarıya fırladık. Baktık inşaat çökmüş binalar hasar görmüş. On apartman hasar görmüş, toplam 52 daire. Şuan hepsi oturulmaz hale geldiler. Bütün mahalle deprem sanıp dışarıya fırladı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Esenler, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:48 Kaynak: İHA


Son Dakika

Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı         
17:44
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi         
17:44
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı         
17:31
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi         
17:22
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi         
16:51
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi         
16:40
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü 65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü         
16:34
Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı         
16:18
ABB'den Gökçek'e ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı         
16:13
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı         
16:05
Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı         
15:56
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti         
15:56
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı         
15:45
Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi         
15:33
Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler         
15:30
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak         
15:26
Rektörün istifası akıllara Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi         
15:08
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin         
15:02
Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi         
14:54
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu         
14:50
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü         
14:32
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü         
14:32
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı         
14:25
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor         
14:24
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi         
14:18
Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi         
14:06
CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı         
14:01
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti         
13:40
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı         
13:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 18:03:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstinat duvarının çöktüğü mahallede yaşayanlar "deprem zannettik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]