İstinye'de Bir Tur Teknesinde Yangın Çıktı.
1 saat önce
IHAAW140611-ASA/04-02-2019- İstinye'de bir tur teknesinde yangın çıktı.
IHAAW140611-ASA/04-02-2019
- İstinye
'de bir tur teknesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. 04.02.2019 14: 06: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:12 Kaynak: İHA
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