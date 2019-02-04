Son Dakika Haberleri: İstinye'de Bir Tur Teknesinde Yangın Çıktı.

İstinye'de Bir Tur Teknesinde Yangın Çıktı.

1 saat önce

IHAAW140611-ASA/04-02-2019- İstinye'de bir tur teknesinde yangın çıktı.

İstinye'de Bir Tur Teknesinde Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW140611-ASA/04-02-2019

- İstinye'de bir tur teknesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. 04.02.2019 14: 06: 11 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:12 Kaynak: İHA

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