İstinye'de Gecekonduda Çıkan Yangın Korkuttu
1 saat önce
İstinye'de gecekonduda çıkan yangın korkuttuİSTANBUL - İstinye'de bir gecekonduda çıkan yangın bölgedeki sakinleri korkuttu.
İstinye
'de gecekonduda çıkan yangın korkuttu
İSTANBUL - İstinye'de bir gecekonduda çıkan yangın bölgedeki sakinleri korkuttu. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.
Olay, sabah saat 11: 00 sularında İstinye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
, Arı Kuşu Çıkmazı'nda bulunan bir gecekonduda gerçekleşti. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın bölgedeki sakinleri korkuttu. Şans eseri o esnada gecekondu içerisinde kimse bulunmaması sebebiyle çıkan yangından kimse olumsuz etkilenmedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alırken, tamamı yanan gecekondunun kullanılamaz hale geldiği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:59 Kaynak: İHA
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