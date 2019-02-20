İstinye'de İnşaatın İstinat Duvarı Çöktü (1)
1 saat önce
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA - SARIYER İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü.
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA
- SARIYER İstinye
'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir konteyner inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:47 Kaynak: DHA
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