Son Dakika Haberleri: İstinye'de İnşaatın İstinat Duvarı Çöktü

İstinye'de İnşaatın İstinat Duvarı Çöktü

10 dakika önce

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHASarıyer İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA

Sarıyer İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir konteyner inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:51 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, İstinye, Güncel
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