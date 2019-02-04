İstinye'de Tur Teknesinde Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi
21 dakika önce
İstinye'de tur teknesinde çıkan yangın havadan görüntülendiİSTANBUL(İHA)- İstinye'de bir tur teknesinde yangın çıktı.
İstinye
'de tur teknesinde çıkan yangın havadan görüntülendi
İSTANBUL(İHA)- İstinye'de bir tur teknesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:31 Kaynak: İHA
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