İstinye Üniversitesinde koronavirüs konferansı gerçekleştirildi - Son Dakika

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın, korona virüsünün özellikle damlacık yoluyla bulaştığını belirterek, "Yeni tip koronavirüs 1 metreden daha uzağa taşınmadığı için yakın temasla bulaşıyor. Dolayısıyla kalabalık ortamlarda hasta birisi varsa, cerrahi maske takmasını öneriyoruz." dedi.

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Topkapı Kampüsünde düzenlenen konferansta, koronavirüsle ilgili halk sağlığı için alınması gereken önlemler ele alındı. Koronavirüsün klinik bulgularıyla ilgili bilgi veren Fışgın, virüsün ateşle kendini gösterdiğini ve yüzde 90 oranında vücutta ateşin görüldüğünü, aynı zamanda nefes darlığı ve yüzde 80 civarında öksürüğün de belirtiler arasında yer aldığını söyledi.

Prof. Dr. Fışgın, akciğer ve böbrek yetmezliği olan hastaların yoğun bakımda takip edildiğini belirterek, koronavirüsün özellikle damlacık yoluyla bulaştığına dikkati çekti. Prof. Dr. Fışgın, şunları kaydetti:

"Öksürürken ve konuşurken havaya partiküller yayıyoruz ve bu partiküllerle koronavirüs taşınıyor. Yeni tip koronavirüs 1 metreden daha uzağa taşınmadığı için yakın temasla bulaşıyor. Dolayısıyla kalabalık ortamlarda hasta birisi varsa, cerrahi maske takmasını öneriyoruz. Türkiye'de koronavirüs yok ama önlemler alınmalıdır. Ellerimizi en az 20 saniye su ve sabunla yıkamamız gerekiyor. El hijyenin sağlanmasının yanında öksürürken hapşırırken, elimizle ağzımızı kapatmayıp bir mendille kapatarak, mendili çöpe atıp ellerin yıkanması gerekiyor."

"60 milyon insana şu anda karantina uygulanıyor"

Fışgın, koronavirüste 65 yaş üstü, böbrek ve kalp yetmezliği olan, astım, KOAH ve kanser hastalarının risk altında olduğunu vurguladı. Aşı çalışmalarında çok başarılı sonuçlar alınamadığını belirten Fışgın, koronavirüsün şimdiden 60 bin kişiyi enfekte ettiğini ve bugün bildirilen rakamlara göre yaklaşık bin 300 kişinin öldüğünü kaydetti.

Virüsün hızla yayılmasını önlemek için karantinanın önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Fışgın, "Karantina, geçmişten günümüze virüslerin yayılması konusunda en etkin yöntemlerden biridir. 60 milyon insana şu anda karantina uygulanıyor. Bunun dışında seyahat önerilerine uyulması gerekiyor. Türkiye'de şu anda koronavirüsle ilgili olgu yok. Çin dışındaki ülkelerde de olgular, Çin'deki gibi hızla yayılmıyor. Şu an son verilerde 60 bin hasta, bin 300 üstünde ölü ve iyileşen hasta sayısı da 6 bin olarak açıklandı." diye konuştu.

"Yeni tip koronavirüs daha fazla kişiye bulaşıyor"

Konferansta sunum yapan Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Kaya Sami Nizamoğlu da riskli enfeksiyon hastalıkları anlattı.

Koronavirüsü yaygın hale getirenlerin yarasagiller olduğunu ifade eden Nizamoğlu, 2002-2012 yılındaki salgınların kaynağında da yarasa olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüsün daha fazla kişiye bulaştığını bbelirten Nizamoğlu, "Koronavirüs solunum yoluyla bulaştığı için bahar ve kış aylarını seviyor olabilir. Yeni tip koronavirüs Avrupa'da birçok ülkede var. Türkiye'ye de gelebilir. Geldikten sonra belli bir süre kendini belli etmeyecektir. Genelde bir ölümle ortaya çıkar. 50-100 kişinin enfekte olması demektir. Bu da ortalama virüsün ülkeye geldikten sonra olarak 1 veya 1,5 ay sonra fark edilebileceğini gösteriyor." diye konuştu.