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İstinye-Yeniköy arası kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika

İstinye-Yeniköy arası kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

13.11.2021 08:42
İstinye-Yeniköy arası kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda, İstinye-Yeniköy arasında görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle gemi trafiğinin askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda, İstinye- Yeniköy arasında görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle gemi trafiğinin askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı İstinye-Yeniköy arası görüşün sıfır olarak rapor edildiği aktarıldı.

Açıklamada, gemi trafiğinin çift yönlü olarak 06.45'te askıya alındığı belirtildi.

İstanbul Boğazı, Yeniköy, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstinye-Yeniköy arası kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstinye-Yeniköy arası kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
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