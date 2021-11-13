İstanbul Boğazı'nda, İstinye- Yeniköy arasında görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle gemi trafiğinin askıya alındığı bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı İstinye-Yeniköy arası görüşün sıfır olarak rapor edildiği aktarıldı.
Açıklamada, gemi trafiğinin çift yönlü olarak 06.45'te askıya alındığı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İstinye-Yeniköy arası kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika