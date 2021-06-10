İstinyeli Girişimci Dijital İletişimin Sınırlarını Zorluyor - Son Dakika

İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı öğrencisi Tolga Ünlü, kendi tasarladığı ve yazılımını gerçekleştirdiği Magfi adlı mobil uygulamayı hayata geçirdi. Geliştirdiği ve kurucu ortağı olduğu uygulama hakkında bilgi veren Tolga Ünlü: "Magfi; ortak ilgi alanları olan kişilerin WhatsApp, Telegram, Discord, Slack gibi uygulamalardaki toplulukları keşfetmesine olanak sağlayan bir mobil uygulama. " dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını süresince tüm sektörlerde etkisini arttıran dijitalleşme süreci mobil iletişim uygulamalarını ön plana çıkarıyor. İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı 1. Sınıf öğrencisi Tolga Ünlü'nün fikrini kendi bulduğu ve yazılımını gerçekleştirdiği Magfi adlı mobil uygulama, ortak ilgi alanları olan kişilerin birbirleriyle iletişime geçebilmelerine olanak sağlıyor. 11 kişilik ekibiyle birlikte sürekli gelişen Magfi'ye, App Store ve Google Play üzerinden erişilebiliyor.

"Söz Sahibi Olabilmek İçin Üretici Konumda Olmamız Gerekiyor. "

Çok küçük yaşlardan itibaren yazılımla ilgilendiğini ifade eden Tolga Ünlü: "Üniversite tercihleri belli olduktan sonra benimle aynı bölümü kazanan kişilerle iletişime geçmek istedim. Ancak çok başarılı olamadım ve bu alanda bir eksikliğin olduğunu fark ettim. Böylelikle projenin tohumları atılmış oldu. " sözleriyle uygulamanın ortaya çıkış sürecini anlattı. Hızla büyüyen yazılım alanında sürekli gelişmenin çok önemli olduğuna vurgu yapan Tolga Ünlü, "İnternet yazılımları, hayattan bağımız kopmadan geleneksel iş yapım şekillerimizi gözden geçirmemizi ve yeni düzene ayak uydurmamızı sağladı. Böyle bir çağda söz sahibi olabilmek için teknoloji alanında üretici konumda olmamız gerekiyor. " dedi.

Dünyanın En Büyük Sosyal Medya Platformu Olmayı Hedefliyorlar

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olmayı hedeflerinin altını çizen Tolga Ünlü, "Magfi ile birçok programa ve yarışmaya katılıp iş fikrimizin ticarileşmesine katkı sağladık. TÜSİAD tarafından gerçekleştirilen 'Bu Gençlikte İş Var' programına başvuran binlerce proje arasından ilk 35 proje arasına kalarak, Girişimcilik Kampı'na katılmaya hak kazandık. Avrupa'nın en büyük yatırım ağı olan Startup Wise Guys ile ODTÜ'nün global girişimleri desteklediği Growth Circuit ve Elginan Vakfı iş birliği ile düzenlenen Yeni Fikirler Yeni İşler programında yer aldık. " sözleriyle hayallerini gerçekleştirmek üzere yaptıkları çalışmaları anlattı.