Son Dakika Haberleri: İstirahatli polisin dikkati olası faciayı önledi
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İstirahatli polisin dikkati olası faciayı önledi

1 saat önce

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir binada çıkan yangını fark eden istirahatli polis, durumu telsizle meslektaşlarına bildirdikten sonra dairelerin kapısını tek tek çalarak apartman sakinlerinin dışarı çıkmasını sağladı.

İstirahatli polisin dikkati olası faciayı önledi, System.String[]

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir binada çıkan yangını fark eden istirahatli polis, durumu telsizle meslektaşlarına bildirdikten sonra dairelerin kapısını tek tek çalarak apartman sakinlerinin dışarı çıkmasını sağladı.

Gündoğan Mahallesi 3069 Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Karşı apartmanda ikamet eden ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Güvenliği Şubesi'nde komiser olarak görev yapan Ömer Faruk Aydoğdu, balkonda oturduğu sırada çatıdan dumanların yükseldiğini fark etti.

Telsizle meslektaşlarına durumu bildiren Aydoğdu, yangın çıkan binaya girip, kapılarını çaldığı apartman sakinlerini dışarı çıkmaları konusunda uyardı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, dairelere ve yakındaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, apartmanın çatı kısmında hasara neden oldu.

Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:12 Kaynak: AA
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