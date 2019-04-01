Son Dakika Haberleri: İstiridye Mantarı Turan Mahallesinden

İstiridye Mantarı Turan Mahallesinden

30 dakika önce

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan ve ihale ile kiraya verilen Turan Mahallesi, Mimarsinan caddesi üzerinde yer alan Mantar Üretim Tesisi'nde mantar üretimine başladı.

İstiridye Mantarı Turan Mahallesinden, System.String[]
Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan ve ihale ile kiraya verilen Turan Mahallesi, Mimarsinan caddesi üzerinde yer alan Mantar Üretim Tesisi'nde mantar üretimine başladı.

3 yıllığına kiraya verilen Mantar Üretim Tesisi bin 420 metrekare alanlı olup bu ihale ile özel sektörün iş hacmi artırıldı, ekonomiye katkı sağlandı en önemlisi istihdam ile yöresel kalkınmaya vesile olundu. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle ihalesi yapılan Mantar Üretim Tesisi ile Kayseri'nin bundan böyle istiridye mantarını, Melikgazi Belediyesi tesis katkı ve destekleri ile Turan Mahallisinden karşılanacağı bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:20 Kaynak: İHA

Mimarsinan, Melikgazi, Güncel
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