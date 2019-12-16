İstişare kültürünün gelişmesine yönelik ziyaretler devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstişare kültürünün gelişmesine yönelik ziyaretler devam ediyor - Son Dakika

İstişare kültürünün gelişmesine yönelik ziyaretler devam ediyor

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, şehrin paydaşları ile ortak hareket etmek, onların çalışma alanlarını genişletmek, birlik ve beraberlik anlayışına katkı sunmak üzere gerçekleştirdiği ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

İstişare kültürünün gelişmesine yönelik ziyaretler devam ediyor, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, şehrin paydaşları ile ortak hareket etmek, onların çalışma alanlarını genişletmek, birlik ve beraberlik anlayışına katkı sunmak üzere gerçekleştirdiği ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.


İstişare kültürüne katkı sunmak ve dernek, vakıf, STK temsilcileri ile işbirliği yapmak üzere gerçekleştirdiği hafta sonu ziyaretlerini sürdüren Rektör Çomaklı bu doğrultuda, Vefa Derneği Başkanı Ömer Raci Haşıloğlu ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Şehrin dinamiklerini harekete geçirmek için göreve geldikleri günden itibaren bu ve benzeri ziyaretleri gerçekleştirdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ömer Çomaklı, halk ile iç içe olan STK temsilciliklerine önemli görevlerin düştüğünü söyledi.


Bulunduğu bölgenin sorunları ile ilgilenen, yöre insanın derdini kendine dert edinen ve ülke menfaatlerine uygun faaliyetler yürüten her kuruma destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Rektör Çomaklı, Vefa Derneğinin de özverili bir şekilde çalışan, ülke değerleri ile şehrin geleneklerine yönelik adımlar atan kıymetli bir dernek olduğunu dile getirdi.


Pazar mesaisi kapsamında Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Şendoğan Karagöz ile birlikte kendilerini ağırlayan Vefa Derneği yönetimine teşekkür eden Rektör Çomaklı, Başkan Ömer Raci Haşıloğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.


Atatürk Üniversitesi, 85 Bin Öğrenciye Hamilik Yapıyor


Atatürk Üniversitesinin 85 bin öğrenciyi kucakladığını, onlara hamilik yaptığını ve bu sebeple gelen her öğrencinin mutlu bir şekilde eğitim gördüğünü aktaran Vefa Derneği Başkanı Ömer Raci Haşıloğlu, bunun hem üniversite hem de Erzurum için oldukça önem taşıdığını, çünkü mezun olan her öğrencinin gönüllü birer elçi olduğunu vurguladı. Rektör Çomaklı başkanlığında toplanan STK buluşmalarının şehir için değerli bir adım olduğunu belirten Başkan Haşıloğlu, atılan her adımın şehrin gelişimi için umut olduğuna değinerek bu doğrultuda gayret gösteren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibine teşekkür etti. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:26 Kaynak: İHA
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