YÖK Başkanı Özvar'dan vakıf üniversitelerine 'indirim' çağrısı (2) - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar'dan vakıf üniversitelerine 'indirim' çağrısı (2)

17.08.2022 18:40
YÖK Başkanı Özvar'dan vakıf üniversitelerine 'indirim' çağrısı (2)

'İSTİŞARE MAHİYETİNDE BAZI KARARLAR ALDIK'Basına kapalı devam eden TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonrası YÖK Başkanı Erol Özvar ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açıklamada bulundu.

'İSTİŞARE MAHİYETİNDE BAZI KARARLAR ALDIK'

Basına kapalı devam eden TOBB Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı sonrası YÖK Başkanı Erol Özvar ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açıklamada bulundu. YÖK Başkanı Özvar, vakıf üniversitesi temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirterek, "Ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmeler neticesinde bu yıl yükseköğretim kurumları sınavı sonrasında üniversiteleri kazanan ve aralarında vakıf üniversitelerini kazanan öğrencilerle ilgili olmak üzere istişari mahiyette bazı kararlar aldık" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK VERİLMESİ KARARLAŞTIRILDI'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise yaptığı açıklamada, "Toplantımızın neticesinde bu yıl kontenjanları fevkalade doluluk, yerleştirme oranları da dikkate alınarak vakıf üniversitelerimizin öğrenim ücretleri konusunda kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimize imkanlar ölçüsünde destek verilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca, kayıt yaptıracak öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları da imkanlar ölçüsünde vakıf üniversitelerimizce değerlendirilerek çözüm için gayret sarf edileceği kararı da bağlandı" ifadelerini kullandı.

Gizem KARADAĞ- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, -


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YÖK Başkanı Özvar: 'Türkiye'de yükseköğretimin çözülmeyecek sorunu yoktur' YÖK Başkanı Özvar: 'Türkiye'de yükseköğretimin çözülmeyecek sorunu yoktur'
Kaynak: DHA

Erol Özvar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar'dan vakıf üniversitelerine 'indirim' çağrısı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan vakıf üniversitelerine 'indirim' çağrısı (2) - Son Dakika
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