İstişare toplantısında Haliliye konuşuldu - Son Dakika

Haliliye Belediyesinin yürüttüğü ve projelendirdiği çalışmaların değerlendirildiği Haliliye istişare toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Haliliye Belediyesinin yeni dönemdeki tüm çalışmalarının ve hayata geçirmek için projelendirdiği tüm faaliyetlerin değerlendirildiği 'Haliliye istişare' toplantısı Başkan Canpolat ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Haliliye ile ilgili tüm konuların masaya yatırıldığı toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, AK Parti Hatay Milletvekili Şanlıurfa Koordinatörü Orhan Karasay, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Toplantını açılış konuşmanı yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, katılımcılara teşekkür ederek, Haliliye Belediyesinin ilçe halkı için çalışmalara ara vermeden devam ettiğini belirterek," Bugün burada, Haliliye'de hem icra ettiğimiz hem projelendirdiğimiz hem de ileride projelendireceğimiz çalışmalarımızı değerlendirmek adına istişare toplantımızı yapıyoruz. Ben katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise tüm belediyelerin uyum içerinde çalıştığını kaydederek, "Bizler uyum içerisinde çalışıyoruz. Tüm vekil ve belediye başkanlarımız ortak akılla hareket ediyor. Malumunuz pandemi sürecindeyiz. Bu dönemde belediyelerimiz hiçbir şekilde çalışmalarını durdurmadı. Ekonomik kriz, sıkıntı, gelirlerde düşme böyle bir bahane ile çalışmalarımızda herhangi bir aksaklık vermedik. Haliliye sınırları içerinde çok önemli çalışmalarımız var. Geçen gün Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat kendi heyeti ile geldi. Büyükşehir'de bütün konuları masaya yatırdık ve nasıl çözüleceği konusunda kararlar verdik. Anında da konularla ile ilgili talimatlarımızı verdik" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal da, "Bugün Haliliye Belediyemizin istişare toplantısına katıldık. Başkanlarımızı dinledik. Başkanlarımızın da dediği gibi hangi başkanımız dosyaları ile Ankara'ya gelirse hep birlikte bütün milletvekillerimizle bakanlıkların kapısına gidiyoruz. Rica ile minnet ile bazen de sesimizi yükselterek ama başımız dik kendi şahsımız için değil Urfa için isteyeceğimiz için sesimizi rahatlıkla yükseltebiliyoruz. ve karşılığını da alıyoruz" dedi.

Toplantıda Şanlıurfa'nın örnek bir il olduğunu söyleyen AK Parti Hatay Milletvekili Şanlıurfa Koordinatörü Orhan Karasay ise, "Şanlıurfa'mız Türkiye'de örnek olacak illerimizden bir tanesi. Çünkü hem büyükşehir belediyesi bizde hem de ilçe belediyelerinin tamamına yakını bizde. Burada Büyükşehir Belediyesinin verdiği güçle ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldiğinde üstesinden gelinmeyecek hiçbir sorun kalmaz" ifadelerine yer verdi.

Haliliye Belediyesinin başarılı bir çalışma grafiği çizdiğini belirten AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ise, "Haliliye ilçemize seçildiği günden bu yana büyük hizmetler gösteren seçim sloganında da ifade ettiği gibi 'canla başla' çalışan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Küçük şehir Büyükşehir ayırımı olmadan tüm ilçelerimizde el birliği ile hizmet götüreceğiz. Bugün Haliliye'de devam eden çalışmalar ve projelendirilen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıya katılan Sivil Toplu Örgütü başkanları ise kentteki yürütülen çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundular. - ŞANLIURFA