İstismar mağduru, sanık eve kendi isteğiyle geldiğini söyleyince ağladı - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı genç kızı evine götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan F.A., suçlamaları kabul etmedi. F.A., S.K.'nın kendi isteğiyle evine geldiğini anlattığı sırada genç kız gözyaşlarını tutamayarak salondan çıktı. S.K. meyve suyu diye içki verildiğini, zorla kendisine ilaç içirildiğini söyledi.

Olay, 28 Nisan 2018'de meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya aracılığıyla tanışan olay tarihinde 17 yaşında olan S.K. ile olay tarihinde 20 yaşında olan F.A. Kozlu ilçe sahilinde buluştu. F.A.'nın verdiği içkiyi içen S.K. kendinden geçti. F.A., bir arkadaşının evine götürdüğü S.K.'yi bir süre sonra eve arkadaşının dönmesi üzerine köydeki evine götürdü. F.A., köy evinde ilaç verdiği S.K.'ya cinsel istismarda bulundu. S.K.'nin ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine yapılan çalışma sonucu jandarma ekipleri F.A.'nın evine baskın düzenledi. S.K. ve F.A. işlemler için karakola götürüldü. S.K., başından geçenleri anlatırken, gözaltına alınan F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, F.A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişi hürriyetini yoksun kılma', 'basit yaralama' suçlarından dava açıldı.