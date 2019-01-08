Son Dakika Haberleri: İstismar Suçundan Aranan Şüpheli Tutuklandı

İstismar Suçundan Aranan Şüpheli Tutuklandı

14 dakika önce

Iğdır'da çocuk istismarı olayına karışan O.T. isimli şüpheli şahıs tutuklandı.

İstismar Suçundan Aranan Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Iğdır'da çocuk istismarı olayına karışan O.T. isimli şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Özgür Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada meydana gelen istismar olayı ile ilgili çalışma başlattı. E.H. isimli çocuğun istismar edilmesi ve istismar anının video ile kayıt altına alınmasına ilişkin yapılan çalışmalarda, şüpheli O.T. isimli şahsın askerde olduğu ve geçtiğimiz günlerde izinli olarak Iğdır'a geldiği öğrenildi. Ekipler tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan O.T. şahıs ceza evine teslim edildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:31 Kaynak: İHA

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