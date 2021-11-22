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İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

22.11.2021 09:06

Kocaeli'de Afgan uyruklu A.M.'nin takip edip cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı, direnince de başına taşla vurarak ağır yaraladığı Ayşegül Aydın, 12 Temmuz'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gebze ilçesinde geçen 12 Temmuz günü dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğradı. A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı. Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TALİHSİZ AYŞEGÜL YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze'deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ayşegül'ün iyileşmesini umutla bekleyen Şükran ve Metin Aydın çifti büyük üzüntü yaşadı. Ayşegül'ün yoğun bakımdaki tedavisi süresince hep yanında olan Metin Aydın, kızının ölümü nedeniyle çok üzüntülü olduğunu, cenaze ile ilgili hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

SON VİDEOSU DUYGULANDIRMIŞTI

Metin Aydın'ın geçen ay yoğun bakımda kızıyla görüşürken, "Tatlım benim, güzel kızım, canım yavrum benim, bir tanem benim, kara gözlüm" diyerek severken, kendisini görünce duygulanan kızına, "Ağlama yavrum iyi olacaksın" dediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Ayşegül Aydın, Metin Aydın, Gebze, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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