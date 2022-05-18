İstismara uğradığını öne süren cinayet sanığı: Söylediklerini kaldıramadım

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Ramazan Çar'ı (41) pompalı tüfekle öldürmekten tutuklu yargılanan Kenan Cesur (38), duruşmadaki savunmasında "Küçükken maktulün bana yaptığı istismar aklımdan çıkmıyordu. Söylediği sözleri de kaldıramadım. Alkol ve uyuşturucunun etkisiyle de bu olay gerçekleşti" dedi.

Kenan Cesur, geçen yıl 8 Ekim'de, Değirmendere Atatürk Mahallesi'ndeki evinde pompalı tüfekle Ramazan Çar'ı vurdu. Evden çıkıp, kaçmaya çalışan Çar'ın arkasından giden Cesur, ateş etmeye devam etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çar'ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de Cesur'u pompalı tüfekle birlikte birkaç sokak ilerideki mezarlıkta yakaladı. Adliyeye sevk edilen Cesur, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.