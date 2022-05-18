İstismara uğradığını öne süren cinayet sanığı: Söylediklerini kaldıramadım - Son Dakika
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İstismara uğradığını öne süren cinayet sanığı: Söylediklerini kaldıramadım

18.05.2022 15:45
İstismara uğradığını öne süren cinayet sanığı: Söylediklerini kaldıramadım

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Ramazan Çar'ı (41) pompalı tüfekle öldürmekten tutuklu yargılanan Kenan Cesur (38), duruşmadaki savunmasında "Küçükken maktulün bana yaptığı istismar aklımdan çıkmıyordu.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Ramazan Çar'ı (41) pompalı tüfekle öldürmekten tutuklu yargılanan Kenan Cesur (38), duruşmadaki savunmasında "Küçükken maktulün bana yaptığı istismar aklımdan çıkmıyordu. Söylediği sözleri de kaldıramadım. Alkol ve uyuşturucunun etkisiyle de bu olay gerçekleşti" dedi.

Kenan Cesur, geçen yıl 8 Ekim'de, Değirmendere Atatürk Mahallesi'ndeki evinde pompalı tüfekle Ramazan Çar'ı vurdu. Evden çıkıp, kaçmaya çalışan Çar'ın arkasından giden Cesur, ateş etmeye devam etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çar'ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de Cesur'u pompalı tüfekle birlikte birkaç sokak ilerideki mezarlıkta yakaladı. Adliyeye sevk edilen Cesur, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kenan Cesur hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan dava, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanık Kenan Cesur, Ramazan Çar'ın ailesi ve avukatlar hazır bulundu. Savunma yapan Cesur, "İfade verdiğimde uyuşturucu etkisindeydim. Bu sebeple maktulü 2 yıl önce öldürmeye karar verdiğimi söylediğim ifade doğru değildir. 2 yıldır öldürmeyi düşünüyor olsaydım şu ana kadar çok kez yapardım. Olay günü 500 TL vererek esrar aldım ve eve giderek içmeye başladım. Gün içinde uyuşturucu ve içki içtim. Bu süre zarfında kahveye gittim. Orada Ramazan Çar ile karşılaşınca eve geri döndüm. O da peşimden geldi. Küçükken maktulün bana yaptığı istismar aklımdan çıkmıyordu. Söylediği sözleri de kaldıramadım. Alkol ve uyuşturucunun etkisiyle de bu olay gerçekleşti. Ramazan Çar'ın amcası, maktulün bana uyguladığı istismarı biliyor ancak inkar ediyor" dedi.Avukat savunmaları ve Ramazan Çar'ın ailesinin şikayetlerini dinleyen mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.

İstismara uğradığını öne süren cinayet sanığı: Söylediklerini kaldıramadım
İstismara uğradığını öne süren cinayet sanığı: Söylediklerini kaldıramadım
İstismara uğradığını öne süren cinayet sanığı: Söylediklerini kaldıramadım
İstismara uğradığını öne süren cinayet sanığı: Söylediklerini kaldıramadım
İstismara uğradığını öne süren cinayet sanığı: Söylediklerini kaldıramadım
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Kaynak: DHA

Kocaeli, Gölcük, Alkol, Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstismara uğradığını öne süren cinayet sanığı: Söylediklerini kaldıramadım - Son Dakika


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