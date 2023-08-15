İstismara uğrayan A.A koruma altına alındı - Son Dakika
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İstismara uğrayan A.A koruma altına alındı

Son Güncelleme: 15.08.2023 22:55

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada istismara uğradığını belirten A.A'nın koruma altına alındığını duyurdu. A.A'nın paylaşımının ardından Bakanlık ekipleri hızla harekete geçti ve A.A ve ailesiyle görüşmeler yapılarak gerekli destek sağlanacağı belirtildi. A.A, savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra Bakanlığın Çocuk Koruma, İlk Müdahale ve Değerlendirme Ünitesine alınmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya platformunda istismara uğradığını belirten paylaşımda bulunan A.A'nın koruma altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, A.A'nın 14 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, akrabası tarafından istismara uğradığını ifade etmesi üzerine, Bakanlığa bağlı ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.

A.A'yla ve ailesiyle gerçekleştirilen görüşmelerde, aileye gerekli tüm desteğin verileceğinin ifade edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Savcılık talimatıyla emniyette alınan ifadesinin ardından A.A, Bakanlığımızın Çocuk Koruma, İlk Müdahale ve Değerlendirme Ünitesine alınmıştır."

Kaynak: AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

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