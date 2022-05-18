Ekipler, istismarcı katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı - Son Dakika
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Ekipler, istismarcı katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı

18.05.2022 16:58

Ekipler, istismarcı katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı Katil zanlısı Bodrum'da yakalandı İstanbul'da 2018 yılında karısını öldürüp intihar süsü veren, hakkında açılan davada müebbet hapis cezası çıkınca ortadan kaybolan Yunus H.

Ekipler, istismarcı katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı

Katil zanlısı Bodrum'da yakalandı

MUĞLA - İstanbul'da 2018 yılında karısını öldürüp intihar süsü veren, hakkında açılan davada müebbet hapis cezası çıkınca ortadan kaybolan Yunus H. adlı şüpheli, ağabeyinin kimliği ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

İddiaya göre, İstanbul'da yaşamını sürdüren 3 çocuk annesi Sarıgül H. 2018 yılında müteahhitlik yapan eşi Yunus H.'nin kendisini aldattığı iddiasıyla tartışma yaşadı. Eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Sarıgül H., kadın sığınma evine yerleştirildi fakat ailelerin araya girmesi sonucu barıştırıldı.

İntihar süsü verdi

Çift, barışmalarından kısa süre sonra yeniden tartıştı. Eşini araca bindiren Yunus H., Silivri'de ormanlık alana götürdü. Burada eşini göğsünden vurarak öldüren Yunus H., elini yıkadıktan sonra silahı eşinin eline tutuşturup bir kez daha ateş ederek cinayete intihar süsü verdi, daha sonra jandarmaya ihbarda bulunarak eşinin intihar ettiğini söyledi.

Önce tutuklandı, sonra serbest bırakıldı

Kadının cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirilerek Yunus H. hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemede savunmasını eşinin intiharı üzerine kuran sanık, Ocak 2019'da tutuksuz yargılanmaya başladı. Sarıgül H.'nin cinayet kurban gittiği Yunus H.'nin telefon mesajlaşmaları ile ortaya çıkınca dava Kasım 2020'de karara bağlandı. Katil zanlısı Yunus H. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bodrum'da arkadaşına cinsel istismarda bulundu

Kararın ardından kayıplara karışan Yunus H., izini kaybettirmek için yakınlarına Karadağ'a gittiğini söyledi. Yunus H. kararın ardından Bodrum'a kaçarak burada yaşamaya başladı. Yılbaşında tanıştığı ve arkadaş olduğu kadına kendisini İmam H. olarak tanıtan zanlı, N.T. isimli kadına geçtiğimiz günlerde cinsel istismarda bulundu.

Ekipler, taksici kılığına girerek yakaladı

Kadının şikayeti üzerine Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri taksici kılığına girerek yakaladığı Yunus H.'nin üzerinden ağabeyi İmam H.'nin kimliği çıktı. Gözaltına alınan şahsın parmak izi sorgusunda eşini öldürmekten müebbet hapis cezası alan Yunus H. olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan firari katil zanlısı, bugün adliyeye sevk edildi.

Ekipler, istismarcı katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı
Ekipler, istismarcı katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı
Ekipler, istismarcı katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı
Ekipler, istismarcı katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı
Ekipler, istismarcı katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı
Ekipler, istismarcı katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı
Ekipler, istismarcı katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı
Ekipler, istismarcı katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı
Ekipler, istismarcı katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı
Ekipler, istismarcı katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı
Ekipler, istismarcı katil zanlısını taksici kılığına girerek yakaladı

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Kaynak: İHA

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