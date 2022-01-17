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İstismarlarını gizlemek için muhbir ağı kurdu! Lise müdürü mü, korku filmi yönetmeni mi? - Son Dakika

İstismarlarını gizlemek için muhbir ağı kurdu! Lise müdürü mü, korku filmi yönetmeni mi?

17.01.2022 09:29
İstismarlarını gizlemek için muhbir ağı kurdu! Lise müdürü mü, korku filmi yönetmeni mi?

Tire Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi'nde görevli müdür M.A'nın okulda öğrencilerden kurulu bir muhbir ağı oluşturarak, kız öğrencilere video görüntüleri üzerinden şantajla istismarda bulunduğu iddia edildi.

İzmir Tire Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi Müdürü M.A'nın kız öğrencileri istismar ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken başka öğrenciler de M.A'nın tacizine maruz kaldıklarını anlattı. Olayın duyulması üzerine M.A'nın eski bir öğrencisi istismara uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında Müdür M.A açığa alındı.

"İKİMİZİN İLİŞKİSİ NASIL OLACAK" DİYE SORMUŞ

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre okuldaki istismar ağı, bir kız öğrencinin yaşadığı şantajı adli ve idari mercilere anlatmasıyla ortaya çıktı. Erkek arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafının müdür M.A. tarafından ele geçirilmesi sonrası halasıyla okula çağrıldığını söyleyen kız öğrenci, M.A.'nın bu görüşmede halasına ve kendisine hakaret ettiğini söyledi. M.A.'nın iki gün sonra kendisini yeniden yanına çağırdığını ifade eden öğrenci, müdürün "Bundan sonra ilişkimiz nasıl olacak, benim her istediğimi yapacak mısın" dediğini, kendisinin "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" yanıtı verdiğini, M.A.'nınsa "Onu sormuyorum, ikimizin ilişkisi nasıl olacak" dediğini anlattı. Bu görüşme sonrası okuldan kaçan öğrenci durumu halasına anlattı. Konu adli ve idari mercilere yansıdı.

Soruşturma aşamasında savcılığa yapılan ihbar üzerine okula polisler geldi. M.A.'nın cep telefonuna, bilgisayarına el kondu. Okulun kamera görüntülerinin silindiği tespit edildi.

"DUYMAK İSTEDİĞİM CEVAP BU DEĞİL"

Soruşturma sırasında M.A.'nın başka öğrencileri de taciz ettiği ortaya çıktı.

M.A'nın istismarına maruz kaldığını söyleyen bir başka öğrenci, müdürün okul dışında yaşıtıyla kavga ederken çekilmiş bir videosunu ele geçirdiğini ve video üzerinden okuldan atılmakla tehdit edilerek, müdürün istismarına maruz kaldığını söyledi. Müdüre bir daha kavga etmeyeceğini söylediğini ifade eden öğrenci, M.A.'nın kendisine "Duymak istediğim cevap bu değil, çık dışarı düşün taşın kararını ver, tekrar çağıracağım" dediğini anlattı.

10 YIL ÖNCEKİ İSTİSMAR

Soruşturmalar sürerken M.A.'nın daha önce çalıştığı okuldan mezun olan bir öğrenci, yaşananları duyarak savcılığa gitti, 10 yıl önce yaşadığı istismarı anlatarak suç duyurusunda bulundu.

YORUMLAR (1)
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Cinsel İstismar, İzmir, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstismarlarını gizlemek için muhbir ağı kurdu! Lise müdürü mü, korku filmi yönetmeni mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstismarlarını gizlemek için muhbir ağı kurdu! Lise müdürü mü, korku filmi yönetmeni mi? - Son Dakika
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