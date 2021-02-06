Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV 29 Mayıs Eğitim Kurumlarında görevli öğretmen ve yöneticilere seslendi Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV 29 Mayıs Eğitim Kurumlarında görevli öğretmen ve yöneticilere seslendi Açıklaması

06.02.2021 23:17
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV 29 Mayıs Eğitim Kurumlarında görevli öğretmen ve yöneticilere seslendi Açıklaması, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizler istiyoruz ki bu güzel ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim. İstiyoruz ki bu güzel ülkede güzel insanlar yetişsin ve güzel işler yapsınlar.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizler istiyoruz ki bu güzel ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim. İstiyoruz ki bu güzel ülkede güzel insanlar yetişsin ve güzel işler yapsınlar." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 29 Mayıs Eğitim Kurumlarının çevrim içi düzenlediği "Öğretmen Akademisi Hizmet İçi Eğitim Programı"nın kapanış programında öğretmen ve yöneticilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Erbaş, ülkelerin, kendi ihtiyaçları, insan özellikleri, kültürleri ve hatta dini değerlerine göre eğitim modeli geliştirdiğini belirtti.

Erbaş, milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş, iyi derecede bir veya birkaç yabancı dil bilen, yaşadığı çevreye olumlu katkı sağlayan, kendini ve Rabb'ini bilen örnek gençlerin yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

TDV 29 Mayıs Eğitim Kurumlarının eğitim hayatında güçlü şekilde yer almasını hedeflediklerini kaydeden Erbaş, "Bizler istiyoruz ki bu güzel ülkemizi bizden sonra emin ve güvenilir ellere teslim edelim. İstiyoruz ki bu güzel ülkede güzel insanlar yetişsin ve güzel işler yapsınlar. Yaşadıkları çevreye olumlu katkı sağlasınlar, barışçı, sağduyulu, örnek insan olarak yetişsinler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim yolculuğunda önemli paydaşlardan birinin de öğretmenler olduğuna işaret eden Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizlerin örnek oluşu, gençlerimize, çocuklarımıza sevgiyle, şefkat ve sabırla yaklaşımınız, ardından saygıyı doğuracaktır. Öğretmen saygın olduğunda öğretmenin anlattıkları da saygın ve değerli olur. Günümüzde değerlerin yaşatılması, kimlikleştirilmesi için yapacağınız tüm çabalar, projeler, destekler hem bu dünyada karşılık bulacak hem de ahirette karşınıza sevap olarak Rabb'imiz tarafından ikram edilecektir."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Asker, Mayıs, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV 29 Mayıs Eğitim Kurumlarında görevli öğretmen ve yöneticilere seslendi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı Oda dizisine veda eden Burcu Biricik, yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandırdı Fenerbahçe maçının ardından açıklamalar yapan Muslera gözyaşlarını tutamadı Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Son Dakika: Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan, Abdürrahim Albayrak'a saldırmaya çalıştı Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası ağlayan Arda'nın maç sonrası puro açıklaması dikkat çekti Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Kadıköy'deki dev derbide kazanan, 1-0'lık skorla Galatasaray oldu Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı
Kırmızı Oda dizinin yeni transferi Erkan Petekkaya, rolüyle hayran bıraktı Kırmızı Oda dizinin yeni transferi Erkan Petekkaya, rolüyle hayran bıraktı         
23:32
G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı         
22:14
Derbi yenilgisi sonrası Ali Koç'tan ilginç sözler: Bu maçta yaşananlar şampiyonluğumuzun habercisidir Derbi yenilgisi sonrası Ali Koç'tan ilginç sözler: Bu maçta yaşananlar şampiyonluğumuzun habercisidir         
21:57
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la attığı gol, VAR kararıyla iptal edildi Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la attığı gol, VAR kararıyla iptal edildi         
21:45
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı         
21:25
ABD Başkanı Biden: Trump'a istihbarat raporları verilmeyecek ABD Başkanı Biden: Trump'a istihbarat raporları verilmeyecek         
20:21
Polise 300 dolar rüşvet teklif eden şahsın arabasından 5 milyon liralık uyuşturucu çıktı Polise 300 dolar rüşvet teklif eden şahsın arabasından 5 milyon liralık uyuşturucu çıktı         
17:50
Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı         
16:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı         
14:41
Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu         
14:11
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Türkiye'de bir banka daha kuruldu Türkiye'de bir banka daha kuruldu         
09:10
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2021 23:50:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV 29 Mayıs Eğitim Kurumlarında görevli öğretmen ve yöneticilere seslendi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei