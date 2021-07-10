Iştiyye, açlık grevinin ardından serbest bırakılan Filistinli Ebu Atvan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 65 günlük açlık grevinin ardından serbest bırakılan Filistinli Gazanfer Ebu Atvan'ı Ramallah'ta tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Beraberindeki yetkililer ile İstishari Hastanesi'ne gelen Iştiyye, Gazanfer Ebu Atvan ile görüşerek destek ve tebrik mesajlarını iletti. Iştiyye daha sonra hastanede kalan diğer Filistinlileri de ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

İsrail güçlerince yaklaşık dokuz ay önce gözaltına alınan Ebu Atvan, hakkında verilen "idari tutukluluk" kararını protesto etmek için 5 Mayıs'ta açlık grevine başlamıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Ebu Atvan'ın "idari tutukluluğunun son bulması" yönündeki talebini 10 Haziran'da reddetmişti.

Sağlık durumu kötüleşen Ebu Atvan, 23 Haziran'da Tel Aviv yakınlarındaki Rehovot kentinde bulunan Kaplan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İsrail hastanesinde tedavi olmayı reddeden Ebu Atvan, bir Filistin hastanesine nakledilmeyi talep etmiş ancak İsrail bu isteği geri çevirmişti.

Kudüs'teki İsrail Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da Ebu Atvan'ın idari tutukluluğunun askıya alınmasına karar vermiş, Filistinli tutuklunun avukatı ise İsrail mahkemesinin bu kararının Ebu Atvan'ın tutukluluğunun son bulduğu anlamına gelmediğini, İsrail istihbaratı ve Hapishaneler İdaresi'nin "tutuklunun hayati sorumluluğunu reddetmesi" anlamı taşıdığını belirtmişti.