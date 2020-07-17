İstMarina Açık Hava Sahnesi, temmuz boyunca müzik şöleni yaşatacak - Son Dakika

İstMarina Açık Hava Sahnesi, temmuz boyunca müzik şöleni yaşatacak

İstMarina Alışveriş Merkezi, temmuz ayı boyunca her cumartesi ve pazar ziyaretçilerine açık havada müzik şöleni yaşatacak.

İstMarina Alışveriş Merkezi, temmuz ayı boyunca her cumartesi ve pazar ziyaretçilerine açık havada müzik şöleni yaşatacak.

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İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, haziran ayından itibaren normalleşmeye yönelik adımların ülke genelinde atılması ile birlikte alışveriş merkezleri de kapsamlı şekilde faaliyete geçti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında etkinlik alanlarının kapalı olduğu bu dönemde, müzikseverleri İstMarina Açık Hava Sahnesi'nde bir araya getiren AVM, temmuz ayı boyunca her cumartesi ve pazar ziyaretçilerine açık havada müzik şöleni sunacak.


Normalleşme süreci itibarıyla açılan çok sayıda mağazasıyla birlikte titiz bir hazırlık süreci yürüten İstMarina AVM, aldığı önlemlerle salgın sürecinde çalışan ve ziyaretçilerine güvenli ve sağlıklı bir sosyal yaşam ortamı sunuyor.


Geniş teras alanı, geniş alanlara yayılan yüksek oturma kapasitesi, açık havada yemek yeme imkanı sunan cafe ve restoranları, pandemiye karşı alınan yüksek hijyen ve güvenlik önlemleriyle ziyaretçilerin tercih sebebi olan İstMarina AVM, keyifli bir alışveriş deneyiminin yanı sıra sosyal ve kültürel aktiviteleriyle de ziyaretçilerine eğlence dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.


11 Temmuz'da Yunan müzikleri, 12 Temmuz'da 3 dilde Avrupa müzikleri ile etkinliğe start veren İstMarina AVM Açık Hava Sahnesi, 18 Temmuz'da Beyoğlu müzikleri, 19 Temmuz'da Latin müzikleri 25 Temmuz'da Balkan müzikleri ve 26 Temmuz'da 80'ler Pop Latin müziklerine ev sahipliği yapacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstMarina Açık Hava Sahnesi, temmuz boyunca müzik şöleni yaşatacak - Son Dakika Ekonomi
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