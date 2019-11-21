Son Dakika Haberleri: İstMarina AVM, "Bir Kitap Bir Fidan" projesiyle çocukları kitapla buluşturdu
Son Dakika Güncel İstMarina AVM, 'Bir Kitap Bir Fidan' projesiyle çocukları kitapla buluşturdu - Son Dakika

İstMarina AVM, "Bir Kitap Bir Fidan" projesiyle çocukları kitapla buluşturdu

6 saat önce

İstMarina Alışveriş Merkezi (AVM), 13-19 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası'na özel "Bir Kitap Bir Fidan" projesini hayata geçirdi.

İstMarina AVM,

İstMarina Alışveriş Merkezi (AVM), 13-19 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası'na özel "Bir Kitap Bir Fidan" projesini hayata geçirdi.

İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Sabri Taşkın İlköğretim Okulu'ndan 50 öğrenci, öğretmen ve öğrenci velileri katılım sağladı.


Öğrencilere, 1 saat süren kitap okuma etkinliğinin ardından dünya klasiklerinden oluşan çocuk kitapları hediye edildi. Kartal Belediyesi de öğrencilere fidan ve tohumlu kalem dağıtımı gerçekleştirdi.

Etkinlik, İstMarina Alışveriş Merkezi'nin sosyal medya hesabından, "Bir saat sessizlik, bir kitap, bir fidan" paylaşımıyla duyuruldu.

Sosyal ve kültürel aktivitelerin yanı sıra sosyal sorumluluk kapsamında da çalışmalarına hız veren İstMarina AVM, sosyal sorumluluk projelerini gelenek haline getirerek bu tarz çalışmalara devam edecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:50 Kaynak: AA
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