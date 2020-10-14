İstMarina AVM'de off-road hobi araçları sergilenecek - Son Dakika

İstMarina AVM'de birbirinden güçlü ve özel tasarlanmış off-road araçları ve iddialı off-road karavanlarının yanı sıra " Türkiye'de Motor Sporları" konulu fotoğraf sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İstMarina AVM açıklamasına göre, İstMarina Alışveriş Merkezi, dikkati çekici etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Yüksek güvenlik önlemleriyle açık havada alışveriş ve sosyal aktivitelerine devam edilen İstMarina AVM'de 16 Ekim'de macera ve adrenalin tutkunlarını bir araya getiren off-road hobi araçları sergisi düzenlenecek.

Birbirinden güçlü ve özel tasarlanmış off-road araçlarının ve iddialı off-road karavanlarının görücüye çıkacağı sergide, ayrıca Türkiye'de yarışlardan çekilmiş "Türkiye'de Motor Sporları" konulu fotoğraf sergisi de İstMarina sanat alanında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

18 Ekim'e kadar açık olacak sergi, meraklılarına keyifli bir gezinti sunacak.

Aktiviteye 4x4 Dünyası, Crawler Karavan, Can-Am, Depar Motor, Brothers Camp, 4xFourart, 4x4 Rescue Team, Maxi Garage, Outroad Academy Turkey, General Custom Garage, Borwa Garage, Lifted34, Exp-Outdoor ve Oltay Otomotiv katılacak.