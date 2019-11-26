İstMarina AVM'den 30 Kasım'da Murat Dalkılıç konseri

İstMarina, 30 Kasım'da pop müzik sanatçısı Murat Dalkılıç'ı ağırlayacak.

İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, geçen günlerde yeni albümü Afeta'yı görücüye çıkaran popçu Murat Dalkılıç, 30 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da sevenleriyle bir araya gelecek.

Sahne performansı ve şovlarıyla seyircilere unutulmaz gün yaşatmaya hazırlanan Dalkılıç, yeni albümünden parçaların yanı sıra, "Bir hayli", "Lüzumsuz savaş", "Kader", "Kasaba" gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirecek.

İstMarina AVM özel alanında düzenlenecek konser, tüm ziyaretçilerin ücretsiz katılımıyla gerçekleşecek.

İstMarina'da "efsane günler" başlıyor

Açıldığı günden bu yana ilklere öncülük eden, moda, eğlence ve lezzeti denize nazır konumda sunan İstMarina AVM'de 29 Kasım-1 Aralık'ta efsane günler başlıyor.

Dünyada önde gelen markaların önemli indirimler yaptığı ve alışveriş çılgınlığı yaratan efsane indirim günleri, İstMarina AVM'deki mağazaları da harekete geçirdi.

"Efsane İndirim"in hakkını verecek markalardan hesaplı alışveriş yapmak için, 29 Kasım Cuma günü saat 23.00'a kadar kesintisiz hizmet verecek olan İstMarina, tüm misafirlerini lezzetli ikramlıklar ve eğlenceli müzik dinletileri eşliğinde dolu dolu bir alışveriş keyfi yaşatmak için AVM'ye davet ediyor.

Sosyal medyada da "Efsane" bir yarışma başlatan İstMarina AVM, 25-30 Kasım'da her gün 5 kişiye Zara, Ebebek, Mavi, D&R ve Mudo'dan 100 liralık hediye çeki kazanma fırsatı sunuyor.

15 Kasım 2019-15 Mart 2020 tarihlerinde arasında İstMarina AVM'den 200 lira ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, çekilişle son model Audi Q2 marka otomobil kazanabilecek. Ayrıca çekilişte yer alan 3 kişi Iphone Xs kazanma şansı yakalarken, 3 kişi de Samsung 4K UHD TV hediye edilecek.