İstMarina AVM, pop müzik sanatçısı Murat Dalkılıç'ı ağırladı.

İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, Murat Dalkılıç, İstMarina AVM'de verdiği konserle kendisini dinlemeye gelen binlerce müziksevere unutulmaz bir gün yaşattı.

Programına en sevilen parçalarıyla başlayan Dalkılıç, geçen günlerde çıkardığı "Afeta" albümünün şarkılarını da ilk kez İstMarina AVM'de seslendirdi.

"Bir hayli", "Lüzumsuz savaş", "Kader" ve "Kasaba" gibi en sevilen şarkılarını izleyicileri ile hep bir ağızdan söyleyen Dalkılıç, 2 saate yakın sahnede kalarak şarkılarıyla doyasıya eğlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Dalkılıç, "Afeta" albümünün 3 yıl aradan sonra geldiğini belirterek, "Albümden şarkıları ilk kez İstMarina AVM'de seslendirmek benim için heyecan vericiydi. Çok bekledik ama beklediğimize değdi. Gelen tepkiler çok güzel." ifadelerini kullandı.

Albüm ismi "Afeta"ya ilişkin de Dalkılıç, "Arapça kökenli, astrolojik bir terim. Gökten gelen, yaşam veren gibi anlamları var. Bu isme bir yerde denk geldim ve hafızama kazıldı. Ben de albümün ismi yapmak istedim." değerlendirmesinde bulundu.