İstMarina'da 1-4 Temmuz'da lüks spor arabalar sergilenecek

İstMarina, 1-4 Temmuz'da "dünyanın en lüks" spor arabalarını sergileyecek.

İstMarina'dan yapılan açıklamaya göre, İstMarina AVM, 2021 yaz dönemi etkinliklerine Ferrari ve Lamborghini gibi spor araçlarla başlangıç yapacak.

Salgın sürecine bağlı kısıtlamalar nedeniyle evlerde sıkılan vatandaşlar için birbirinden lüks çok sayıda aracı fuar tarzında sergileyecek olan İstMarina, 500 liralık alışveriş yapan müşterilere de stoklarla sınırlı olarak Lamborghini ile Kartal-Pendik sahil yolunda tur atma fırsatı sunacak.

1 Temmuz Perşembe günü başlayıp 4 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek lüks araç etkinliğine Barcha Group da spor otomobiller ile katılacak.

Etkinlik süresince AVM misafirlerine Cobber Bistro tarafından miksolojist Fatih Üsküdarlı'dan alkolsüz kokteyl hazırlama tüyoları ve tadımı imkanları da sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstMarina AVM Müdürü Melih Çevik, salgının yayılmasından bu yana tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı alışkanlıkların değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs 1,5 sene içerisinde hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayıldı. Elbette bu duruma uyum sağlamak için hem devletler hem şirketler hem de insanlar bazı dönüşümler yaşadı. Home office konsepti ile evden çalışma ve internetten alışverişler olağanüstü düzeyde arttı. Fakat bu süreçte insanlar aynı zamanda evlerinde psikolojik anlamda yıprandılar. Güvenli ve kendilerini riske atmayacak yerlerde alışverişlerini fiziki olarak yapmak istiyorlar. Biz de İstanbul'un bu anlamda öncü AVM'lerinden biri olarak etkinliklerimizle de öncü hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de hız kesmeden bu etkinliklerimiz devam edecek."