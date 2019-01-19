İstmarina'ya 'Dijital Akvaryum'la İki Ödül Birden
1 saat önce
Anadolu yakasının yeni yaşam merkezi İstmarina'nın açılış etkinlikleri kapsamında hayata geçen Dijital Akvaryum, 'Dijital Pazarlama Kampanyası' ve 'İnteraktif Ziyaretçi Deneyimi' kategorilerinde iki ayrı 'Platinum ödül kazandı.
Anadolu yakasının yeni yaşam merkezi İstmarina'nın açılış etkinlikleri kapsamında hayata geçen Dijital Akvaryum, 'Dijital Pazarlama Kampanyası' ve 'İnteraktif Ziyaretçi Deneyimi' kategorilerinde iki ayrı 'Platinum ödül kazandı.
Profesyonel yönetim hizmetlerinin JLL Türkiye
tarafından yürütüldüğü İstmarina Müdürü Melih Çevik, "Çocuklarımız için geliştirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz bu proje ile dünyanın en saygın platformlarından biri olan Ava Awards'dan iki ayrı ödüle layık görülmek bizleri mutlu etti. Dijital Akvaryum ile her geçen gün daha fazla dijitalleşen bir dünyada referans niteliğinde platinum ödüllere sahip olmak, bizleri yeni projelerimiz ve etkinliklerimiz için cesaretlendiriyor" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:57 Kaynak: İHA
FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum
Türkiye'de İlk Yüz Nakli Yapılan Hastayı Gören, Şaşıp Kalıyor
Çankırı'da Bulunan 5 Bin Yıllık Mağara, Türkiye'nin 400 Yıllık İhtiyacını Karşılayacak Rezerve Sahip
Kök Hücre Bekleyen Minik Öykü İçin Zaman Daralıyor