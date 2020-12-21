İSTO ile Ziraat Bankası arasında "Tedarik Zinciri Finansman Projesi" protokolü imzalandı - Son Dakika

İslahiye Ticaret Odası (İSTO) ile Ziraat Bankası arasında, "Tedarik Zinciri Finansman Projesi" protokolü imzalandı.

Projenin protokolü, İSTO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen ile Ziraat Bankası İslahiye Şubesi Müdürü Şenel Demirci arasında imzalandı.

Türkmen, İSTO üyelerine hayırlı olmasını dileyerek, "Bu imkandan üyelerimizin faydalanmasını sağlayan TOBB ve Ziraat Bankasına üyelerimiz adına teşekkür ederiz. Uygulamanın ilçemize ve üyelerimize hayırlı olmasını bu şekilde üyelerimizin ticaret yapabilmeleri için önlerinin açılacağı projelerin çoğalmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.