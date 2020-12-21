İSTO ile Ziraat Bankası arasında "Tedarik Zinciri Finansman Projesi" protokolü imzalandı - Son Dakika

İSTO ile Ziraat Bankası arasında "Tedarik Zinciri Finansman Projesi" protokolü imzalandı
21.12.2020 15:21
İslahiye Ticaret Odası (İSTO) ile Ziraat Bankası arasında, "Tedarik Zinciri Finansman Projesi" protokolü imzalandı.
İslahiye Ticaret Odası (İSTO) ile Ziraat Bankası arasında, "Tedarik Zinciri Finansman Projesi" protokolü imzalandı.
Projenin protokolü, İSTO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen ile Ziraat Bankası İslahiye Şubesi Müdürü Şenel Demirci arasında imzalandı.
Türkmen, İSTO üyelerine hayırlı olmasını dileyerek, "Bu imkandan üyelerimizin faydalanmasını sağlayan TOBB ve Ziraat Bankasına üyelerimiz adına teşekkür ederiz. Uygulamanın ilçemize ve üyelerimize hayırlı olmasını bu şekilde üyelerimizin ticaret yapabilmeleri için önlerinin açılacağı projelerin çoğalmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Ziyaret ettiği kilisenin papazı tokalaşmadı! Paşinyan'ın neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada Goldman Sachs'tan dikkat çeken değerlendirme: Dolar düşecek, TL yükselecek Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'ya büyük şok! Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz Evde doğurduğu bebeğini pencereden attı! "Hatırlamıyorum, elimden düşmüş olabilir" sözleriyle kendini savundu