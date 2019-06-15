İSTOÇ'ta yangın (2)
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Bağcılar ilçesinde İSTOÇ'ta hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye,spot ürünleri satana bir iş yerinde yangın çıktı.
Bağcılar
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:39 Kaynak: AA
ilçesinde İSTOÇ'ta hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye,spot ürünleri satana bir iş yerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
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