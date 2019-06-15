Son Dakika Haberleri: İSTOÇ'ta yangın (2)
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İSTOÇ'ta yangın (2)

54 dakika önce

Bağcılar ilçesinde İSTOÇ'ta hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye,spot ürünleri satana bir iş yerinde yangın çıktı.

Bağcılar ilçesinde İSTOÇ'ta hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye,spot ürünleri satana bir iş yerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
İSTOÇ'ta yangın (2)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:39 Kaynak: AA
İtfaiye, Bağcılar, Güncel
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