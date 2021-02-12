İSTOÇ'ta 4 işyeri yandı; hasarın boyutu gündüz görüntüleriyle ortaya çıktı - Son Dakika
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İSTOÇ'ta 4 işyeri yandı; hasarın boyutu gündüz görüntüleriyle ortaya çıktı

İSTOÇ'ta 4 işyeri yandı; hasarın boyutu gündüz görüntüleriyle ortaya çıktı

12.02.2021 11:12

BAĞCILAR İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir işyerinde çıkan yangın diğer işyerlerine de sıçradı.

İSTANBUL DHA - BAĞCILAR İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir işyerinde çıkan yangın diğer işyerlerine de sıçradı. Yangın nedeniyle 4 işyeri kullanılmaz hale geldi. Hasarın boyutu gündüz çekilen görüntülerle ortaya çıktı

Yangın, İSTOÇ Ticaret Merkezi Birinci Yol Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde saat 05.30 başladı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir işyerinde yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm işyerini sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşyerlerinin bitişik olması nedeniyle alevler yan dükkanlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri takviye çağırarak yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan dükkanlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle 4 işyeri kullanılmaz hale gelirken bitişik işyerlerinde de hasar oluştu.


Kaynak: DHA
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Ticaret Merkezi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTOÇ'ta 4 işyeri yandı; hasarın boyutu gündüz görüntüleriyle ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTOÇ'ta 4 işyeri yandı; hasarın boyutu gündüz görüntüleriyle ortaya çıktı - Son Dakika
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