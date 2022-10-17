İSTOÇ'UN DÜNYADA TANITIMI İÇİN FESTİVAL - Son Dakika
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İSTOÇ'UN DÜNYADA TANITIMI İÇİN FESTİVAL

17.10.2022 13:29

İSTANBUL Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ)'nı dünya ticaretinde önemli bir noktaya taşımak için adımlar atılıyor.

İSTANBUL Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ)'nı dünya ticaretinde önemli bir noktaya taşımak için adımlar atılıyor. İSTOÇDER Başkanı Ahmet Acar, 'İSTOÇ, Çin'deki örnekten sonra dünyanın en büyük ikinci ticaret merkezi, dünyada biliniyor. İSTOÇ'u dünyada daha çok bilinir hale getirebilmek için bu festivale başladık" dedi.

Bağcılar'da bulunan İSTOÇ'ta, 'İSTOÇFEST" festival günleri başladı. Açılış töreninde konuşan

İSTOÇDER (İSTOÇ İş Adamları Derneği) Başkanı Ahmet Acar, 'İSTOÇ'un içinde mağazalarımızda, stantlarımızda, festival havasında kampanyalar ve hediye yağmuruyla bir festival havasını getirdik. Yurtdışından 6000 ziyaretçi yurtiçinden 2000 ziyaretçi davet edildi. Çevre otellerde ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Bu bizim ilk festivalimiz. İSTOÇ aslında tanınıyor, dünya tarafından biliniyor çünkü dünyanın ikinci büyük Çin'deki örnekten sonra, 42 meslek komitesinin bir arada olduğu bir ticaret merkezi. Dolayısıyla İSTOÇ'u dünyada daha çok bilinir hale getirebilmek için bu festivale başladık. Bunun peşinden inşallah B2B (E-Ticaret) tarzı yurtdışı alıcı heyetlerini de getirip ticaretimizi devam ettireceğiz. Bütün çalışmalarımız ekonomiyi hareketlendirmek, İSTOÇ'u ihracatta daha hızlı daha bilinir hale getirebilmek için. Şuan ilk günümüz, hedefimize şimdiden ulaştığımızı düşünüyoruz, katılımlar güzel" dedi.

İSTOÇ içerisinde bulunan mağazalarda gerçekleşecek etkinlik 17-20 Ekim tarihleri arasında devam edecek. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük ticaret merkezi olan ve yaklaşık 7200 işletmeye ev sahipliği yapan merkezde sürecek organizasyonda, mağazalar kendi stantlarında çeşitli ürünlerin tanıtımlarını yapacak, kampanyalar ve hediye etkinlikleri düzenleyecek.

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Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Bağcılar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTOÇ'UN DÜNYADA TANITIMI İÇİN FESTİVAL - Son Dakika

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